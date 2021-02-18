СБУ заподозрила замглавы Минобороны РФ в посягательстве на целостность Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что уведомила начальника Главного военно-политического управления вооруженных сил России генерала-полновника Андрея Картаполова о возбуждении уголовного дела о посягательстве на территориальную целостность страны. Господин Картаполов, также замещающий должности заместителя главы Минобороны, проходит по нему подозреваемым.

Андрея Картаполова подозревают в посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведение агрессивной войны и нарушение законов и обычаев войны, связанным с умышленным убийством. Ему вменяется планирование и согласований «действий подразделений вооруженных сил государства-агрессора и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований», указано в сообщении СБУ в Facebook.

По версии СБУ, в 2014 году господин Картаполов и другие члены командования в 2014 году управляли российскими подразделениями при вторжении Украины, организовали убийство украинских солдат под донецким Иловайском и «обеспечили дальнейшую вооруженную оккупацию других населенных пунктов Донецкой и Луганской областей». Такда замглаве российского Минобороны вменяется планирование захвата города Дебальцево и близлежащих населенных пунктов в 2015 году.

Россия отрицает причастность к конфликту на юго-востоке Украины. Во время закрытой встречи с главными редакторами российских СМИ президент России Владимир Путин сказал, что Россия не бросит Донбасс, «несмотря ни на что». Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что речь шла о социальной поддержке русскоязычных жителей региона.

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