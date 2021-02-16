Песков о деле Навального: нельзя оскорблять ветеранов в этой стране

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что в России недопустимо оскорблять ветеранов. Так он прокомментировал рассмотрение дела оппозиционера Алексея Навального о клевете в отношении ветерана Игната Артеменко.

Журналист в ходе беседы в Российском военно-историческом обществе спросил, тяжело ли подбирать синонимы вместо имени Алексея Навального — такие как «берлинский пациент» и «сиделец СИЗО». «Ну, он же в СИЗО. И он осужден. Можно выбирать между сидельцем СИЗО и осужденным. Но в эти дни он еще и подсудимый. Подсудимый за оскорбление ветерана. Что, наверное, для этой страны, особо говоря в стенах Российского военно-исторического общества, это играет особыми красками. Оскорблять ветеранов в этой стране, ну, по меньшей мере, нельзя»,— ответил представитель Кремля.

Отметим, что сегодня господин Песков стал почетным членом Российского военно-исторического общества. Вручение прошло в рамках открытия второй очереди библиотеки при штаб-квартире общества.

Алексей Навальный 2 июня прокомментировал в соцсетях видеоролик RT с выступлением в поддержку поправок к Конституции, одним из участников которого был господин Артеменко. Оппозиционер назвал участников видео командой продажных холуев, позором страны и людьми без совести. После этого против политика возбудили уголовное дело о клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ), сам он вины не признает.

Сегодня, 16 февраля, в Бабушкинском районном суде Москвы прошло третье слушание по делу политика Алексея Навального о клевете на ветерана. Гособвинение просит назначить Алексею Навальному штраф 950 тыс. руб. Заседание продолжится 20 февраля.

О третьем заседании по делу о клевете — в онлайн-трансляции “Ъ”.