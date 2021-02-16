Мусульманам Татарстана разрешили вакцинироваться от COVID-19

Духовное управление мусульман (ДУМ) Татарстана сочло вакцинирование от коронавируса допустимым. Об этом сообщила пресс-служба организации. Ранее ДУМ России получило от разработчиков вакцины «Спутник V» сведения о ее составе и не нашли в нем ничего запрещенного с точки зрения ислама.

ДУМ Татарстана отмечает, что заключение о допустимости вакцин было сделано на основе «Куръана и Сунны, многократно заявляющих о ценности человеческой жизни и необходимости ее сохранения как великого дара (аманата) Всевышнего, а также на основании принципов и правил шариата, одним из которых является: "Обстоятельства крайней необходимости дозволяют запретное"».

В ДУМе отметили, что в условиях эпидемии прививка считается дозволенной независимо от ее состава. При этом мусульманам посоветовали перед вакцинацией обращаться к медработникам и следовать их рекомендациям.

Отметим, что подобного мнения придерживаются и иудеи. Главный раввин России Берл Лазар утверждал, что «Любой укол, тем более если он спасает жизни людей и это нужно для безопасности общества и здоровья человека,— это вообще не вопрос кошерности». «Мы за вакцинацию, как говорится, двумя руками»,— сказал он.

В России на фоне вакцинации продолжается снижение ежедневной заболеваемости коронавирусом. За последние сутки впервые с середины октября было выявлено менее 14 тыс. новых случаев.

Подробнее о проверке вакцины на халяльность — в публикации “Ъ” «"Спутник" оказался халяльным».

Дмитрий Ларин, Казань