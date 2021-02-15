На повторный конкурс по выборам главы Сургута заявилось вдвое меньше кандидатов

В повторном конкурсе по отбору кандидатов на должность главы Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) участвует вдвое меньше кандидатов. Как сообщили в пресс-службе гордумы, всего заявки подали 30 человек.

Около трети из тех, кто претендует на пост мэра, уже участвовали в первом конкурсе. В их числе — инженер Артур Романов, который единственный из всех кандидатов в первом конкурсе правильно заполнил документы.

Среди оставшихся претендентов есть пенсионеры, временно безработные, индивидуальные предприниматели, представители градообразующего предприятия и муниципальные служащие. Нпомним, ранее о своем намерении участвовать в конкурсе заявил депутат думы ХМАО Андрей Филатов.

Заседание конкурсной комиссии назначено на 20 февраля. Выбирать нового главу Сургута будут депутаты городской думы на заседании 27 февраля.

Напомним, первый конкурс по выборам главы Сургута был признан несостоявшимся, так как из 66 претендентов только один подал правильно оформленный пакет документов. Один из кандидатов, депутат Евгений Барсов подал жалобу в Генпрокуратуру РФ и иск с требованием признать незаконным отказ в допуске ко второму этапу конкурса и отменить решение о признании выборов мэра несостоявшимися. Приняв иск господина Барсова к рассмотрению, Сургутский городской суд впервые запретил местной думе назначать второй конкурс по выборам мэра. Однако позднее ограничения были сняты, а иск отклонен.