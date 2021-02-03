Депутат думы ХМАО претендует на пост главы Сургута

Депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Андрей Филатов подал заявку на участие в конкурсе на пост мэра Сургута. Об этом парламентарий сообщил на своей странице в «ВКонтакте».

«В ближайшие несколько недель планирую встретиться с лидерами мнений Сургута, предпринимателями, общественными объединениями, включая и оппозицию, депутатами всех уровней, представителями предприятий города»,— отметил господин Филатов.

Напомним, это уже второй конкурс по выборам мэра Сургута. Первый конкурс был признан несостоявшимся, так как из 66 претендентов только один подал правильно оформленный пакет документов. Один из кандидатов, депутат Евгений Барсов подал жалобу в Генпрокуратуру РФ и иск с требованием признать незаконным отказ в допуске ко второму этапу конкурса и отменить решение о признании выборов мэра несостоявшимися. Однако Сургутский городской суд отклонил иск.

Подать документы для участия в конкурсе можно будет до 14 февраля. Выбрать нового главу города депутаты думы Сургута планируют на заседании 27 февраля.