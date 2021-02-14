Число пострадавших при землетрясении в Японии достигло 150

Число пострадавших в результате землетрясения на северо-востоке Японии достигло примерно 150, сообщает Kyodo News. Ранее было известно о 103 пострадавших. О погибших не сообщается.

Премьер-министр Ёсихидэ Суга призвал граждан сохранять бдительность и следить за сообщениями местных властей. По словам господина Суга, в ближайшую неделю возможны повторные землетрясения магнитудой 6.

Напомним, первое землетрясение произошло 13 февраля в 23:08 (17:08 по московскому времени) в Тихом океане в районе префектуры Фукусима. Сейсмологи утверждают, что землетрясение стало сильнейшим с апреля 2011 года и может быть афтершоком землетрясения марта того же года. Магнитуда землетрясения составила 7,3. Сегодня, 14 февраля, стало известно о повторном землетрясение магнитудой 5,2 в префектуре Фукусима.