Глава Минпросвещения назвал ситуацию с COVID-19 в школах контролируемой

Министр просвещения Сергей Кравцов назвал ситуацию с коронавирусом в российских школах непростой, но контролируемой. Ранее большинство школ вернулись к очным занятиям. На дистанционный формат обучения они переводились в связи с пандемией.

«В целом ситуация, конечно, непростая, но контролируемая»,— заявил господин Кравцов в интервью программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым на телеканале «Россия 1». Он отметил, что перевод школьников на дистанционное обучение был вынужденной мерой.

«Пользуясь случаем, еще раз хотел бы поблагодарить всех наших учителей. Они ни на миг не оставили своих школьников, и образовательный процесс, несмотря на все сложности, продолжался»,— сказал министр.

Российским вузам, подведомственным Минобрнауки, позволили вернуться к очному обучению с 7 февраля. Большинство вузов ушли на дистанционное обучение с 16 марта прошлого года. В новом учебном году, с сентября, студенты учились в смешанном формате: часть лекций перенесли в онлайн, другие проводились очно. Однако с 16 ноября 2020 года большинство высших учебных заведений снова ушли на полноценную дистанционку.

Подробнее об изменениях формата обучения читайте в публикации “Ъ” «Школьникам прописали шестидневку».