CNN: Трамп не откликнулся на просьбу республиканца Маккарти остановить протестующих

45-й президент США Дональд Трамп не стал отзывать протестующих во время штурма Капитолия 6 января, хотя его просил об этом лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти. Об этом со ссылкой на телефонный разговор однопартийцев сообщили источники CNN. Как отмечает телеканал, президент обратился к сторонникам через Twitter только через несколько часов после атаки.

По данным CNN, господин Трамп не откликнулся на просьбу господина Маккарти. «Что же, Кевин, я полагаю, что люди расстроены из-за выборов больше, чем ты»,— якобы сказал глава государства. По данным телеканала, разъяренный господин Маккарти сказал президенту, что протестующие забрались к нему в офис через окно.

6 января сторонники господина Трампа ворвались в Конгресс, чтобы не дать утвердить результаты президентских выборов, по которым победил демократ Джо Байден. В Конгрессе рассматривают вопрос об импичменте Дональда Трампа — его обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

Об импичменте — в материале “Ъ” «Дональда Трампа рассудят по букве и духу».