ЕС учел заявления Лаврова и Кремля о разрыве отношений

Евросоюз принял к сведению слова главы МИД России Сергея Лаврова о готовности к разрыву отношений с ЕС, сказал официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Питер Стано. Он отметил, что отношения ЕС и России уже нехорошие вне зависимости от высказываний господина Лаврова и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Мы приняли к сведению высказывания господина Лаврова и пояснения Кремля. Вне зависимости от этих высказываний состояние отношений между ЕС и Россией нехорошее»,— сказал господин Стано во время брифинга (цитата по «РИА Новости»). По его словам, ЕС хотелось бы строить отношения в Россией на принципах и интересах ЕС, но при этом блок придерживается и принципа добрососедства.

По словам господина Стано, ЕС приветствует «совместно выгодное сотрудничество каждый раз, когда другая сторона готова к подобному сотрудничеству и диалогу». Россия, по его словам, «дала знать, что не выражает особого желания идти в этом направлении» (цитаты по AP).

Ранее господин Лавров сказал, что Россия не хочет к геополитической изоляции, но должна быть готова к разрыву отношений с Евросоюзом в случае введения новых санкций. Позднее пресс-служба МИД РФ уточнила, что Россия готова к разрыву отношений с ЕС по инициативе последней. Господин Песков обвинил СМИ в том, что те подали слова российского министра без контекста. По словам представителя Кремля, смысл слов Сергея Лаврова заключается в том, что «мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но если Евросоюз пойдет по этому пути, то тогда — да, мы будем готовы».

О том, есть ли будущее у отношений России и Европы,— в колонке “Ъ” «Всплытие покажет».