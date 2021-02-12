МВД снова предупредило об ответственности за участие в несогласованных акциях

Московская полиция вновь предупредила об административной и уголовной ответственности за участие в несогласованных акциях. Она призвала не ходить на подобные мероприятия. Напомним, 14 февраля сторонники оппозиционера Алексея Навального организуют флешмоб — они призывали вечером выйти во дворы домов со включенными фонариками на телефоне, а потом выложить снимки в соцсети.

«Полиция рекомендует москвичам и гостям города не реагировать на размещаемые в сети интернет и социальных сетях провокационные призывы к протестным акциям. Помните, что вам предлагают участвовать в незаконных действиях, за которые предусмотрена административная, а в ряде случаев — уголовная ответственность»,— говорится в сообщении на сайте МВД Москвы.

Ранее об ответственности также предупредили Генпрокуратура и Следственный комитет России (СКР). МВД при этом сообщало, что на фоне несанкционированных акций уже возбуждено 90 уголовных дел.

Подробнее о предстоящей акции — в материале “Ъ” «Леониду Волкову захотелось романтики».