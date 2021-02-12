Прокатная десятка

11 февраля в прокат вышел ряд фильмов, среди которых российские комедии «Родные» и Love, хоррор «Приворот. Черное венчание» и другие. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке “Ъ”.
Родные
Прокатная компания Sony Pictures: «Однажды утром отец семейства решает исполнить мечту всей жизни: отправиться с родными на Грушинский фестиваль и выступить там со своей песней. Семья вынуждена смириться с желанием отца-самодура и пуститься в автопутешествие через всю Россию. В пути их ждут приключения, различные испытания, проверка отношений на прочность и важная встреча, которую отец ждал 20 лет…»
Love
Прокатная компания «Каропрокат»: «Отель Love — лучшее место, где можно провести День влюбленных… Ревнивый муж пытается проникнуть во все номера в поисках пропавшей жены. Бывшие однокурсники встречаются в ресторане в годовщину выпуска, и старые чувства вспыхивают с новой силой. Частный детектив и его привлекательная клиентка устраивают шпионское шоу с прослушкой, чтобы вывести на чистую воду мужа-подлеца. Горничная из Узбекистана выбирает между любовью к своему парню и самым дорогим, что оставила на родине. А жизнь скромного студента, мечтающего стать мужчиной всего за один час, никогда не будет прежней после встречи с самой болтливой ночной бабочкой города… Чего только не найдешь за закрытыми дверями номеров отеля Love. Но всегда есть шанс найти главное — свою любовь»
Пончары. Глобальное закругление
Прокатная компания «Вольга»: «Пончары — милые, уморительные создания. Круглые как пончики и пушистые как хомячки. Но когда двух из них вдруг затягивает петля времени, выясняется, что в будущем пончары — музейные экспонаты наряду с динозаврами. Нужно срочно изменить ход истории, и для этого они прокатятся по всем эпохам. Им все в новинку и все нипочем: хоть пещерные люди, хоть квадрокоптеры… А значит, впереди округлительные приключения!»
Приворот. Черное венчание
Прокатная компания «Централ Партнершип»: «Женю бросает мужчина, которого она любит больше жизни, и не в силах смириться, она решается на отчаянный шаг: цыганка помогает ей провести ритуал "Черное венчание" и сделать самый сильный приворот на любовь. И Кирилл возвращается! Им еще никогда не было так хорошо вместе, влюбленные не могут оторваться друг от друга. Но с каждым днем страсть Кирилла все больше походит на пугающую одержимость: он контролирует каждый шаг девушки и не готов ни с кем ее делить — "Ты только моя, а я твой"… На что Жене придется пойти, чтобы отменить "Черное венчание" и спасти любимого от необратимого превращения в чудовище? Ведь пока приворот действует, даже смерть не разлучит их…»
Северный ветер
Кинокритик Константин Шавловский: «Действие происходит на территории Северных полей, которыми правят женщины могущественного Северного клана,— проносятся десятилетия, военные волнения, кто-то умирает, кто-то рождается — а матриархат вечен. Богатства клана зарыты в сундуках на заснеженных полях, события сконцентрированы исключительно в празднованиях новых годов — через год, через два, через десять лет... А еще у женщин Северного клана есть лишний 13-й час на часах — час, в который можно обмануть смерть. В роли Маргариты, хозяйки дома, которая всю жизнь ждет телефонного звонка от любимого,— Рената Литвинова»
Интервью с Ренатой Литвиновой — в материале “Ъ-Weekend”
Подробнее о фильме — в материале “Ъ-FM”
Кто-нибудь видел мою девчонку?
Кинокритик Михаил Трофименков: «В прокат выходит мелодрама Ангелины Никоновой "Кто-нибудь видел мою девчонку?" по мотивам лирических мемуаров Карины Добротворской, театроведа, ныне — одного из высших функционеров Conde Nast International. На кинофестивале в Сочи фильм вызвал беспрецедентное неприятие критиков, увидевших в нем опошление памяти выдающегося коллеги Сергея Добротворского, экс-мужа Карины, выведенного под псевдонимом Сергей Добровольский (Александр Горчилин). Другой герой этого фильма — и по совместительству автор этого текста — имеет больше, чем кто бы то ни было, прав защищать Сергея Добротворского от "очернителей", но ему почему-то совершенно не хочется этого делать»
Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Критика чистого вымысла»
Заступник
Кинокритик Юлия Шагельман: «С 2007 года, когда на экраны вышел и стал неожиданным хитом боевик "Заложница", в карьере Лиама Нисона начался новый этап. Подвизавшийся до того в основном в драмах и исторических фильмах (не будем также забывать про роль мудрого наставника-джедая в "Звездных войнах"), на шестом десятке актер вдруг переквалифицировался в героя боевиков, надирающего задницы плохим парням, не теряя при этом врожденной ирландской меланхолии во взоре, которая придавала его персонажам эдакой человечинки и до поры до времени вводила в заблуждение потенциальных противников. Поэтому, когда он появляется на экране в образе побитого жизнью ветерана Вьетнама Джима Хэнсона (жена умерла от рака, ранчо банк грозится продать за долги, да и что за ранчо — так, халупа в чистом аризонском поле), зритель сразу понимает, что старика рано списывать со счетов»
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Свет Клинтом не сошелся»
Охотник на монстров
Прокатная компания Sony Pictures: «Параллельно нашему миру существует иной: мир, где правят крайне опасные и наделенные невероятной силой монстры, яростно оберегающие свои владения от чужаков. Именно сюда через пространственный портал попадают лейтенант Артемис (Милла Йовович) и ее отряд элитных бойцов. И теперь им предстоит проверить себя на прочность перед лицом невиданной ранее угрозы. В попытке выжить и найти дорогу домой Артемис объединяет силы с таинственным Охотником (Тони Джа), который научился выживать в этих враждебных землях. Вместе героям предстоит вступить в беспощадную схватку с монстрами, не знающими страха и жалости»
Дьявол в деталях
Кинокритик Дмитрий Барченков: «По сюжету заместитель шерифа округа Керн по прозвищу Дики (Дензел Вашингтон) едет в командировку в Лос-Анджелес, где уже достаточно долгое время остаются нераскрытыми несколько зверских убийств. Над расследованием работает сержант Джим Бакстер (Рами Малек из "Богемской рапсодии" и сериала "Мистер Робот"). Случайная встреча заставляет героев объединиться в поиске преступника. И совсем скоро под подозрение попадает фанат преступлений Альберт Спарма (блистательная работа Джареда Лето). Только улик против него никаких нет»
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Нуар любит троицу»
Интервью с режиссером и актерами фильма — в материале “Ъ-Стиль”
Душа
Кинокритик Юлия Шагельман: «Смерть настигает Джо Гарднера в самый неподходящий момент: как раз когда он, забросивший по настоянию матери мечты о карьере пианиста и преподающий музыку школьникам, лишенным слуха и интереса к предмету, получает наконец шанс все исправить. Его приглашают выступить с джаз-бандом знаменитой саксофонистки Доротеи. На радостях Джо не замечает ничего вокруг, проваливается в канализационный люк, и тело его отправляется в кому, а душа — в Великое После…»
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Джаз в конце туннеля»