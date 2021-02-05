«Северный ветер» распахнул двери кинотеатров

В российский прокат выходит фильм Ренаты Литвиновой с саундреком от Земфиры. В картине «Северный ветер» снялись Антон Шагин, Софья Эрнст и Светлана Ходченкова. Сама Литвинова исполнила главную роль, а также выступила продюсером, режиссером и сценаристом проекта. Мировая премьера фильма уже состоялась на фестивале в Роттердаме, одном из крупнейших европейских смотров артхаусного кино. Чем примечательна картина? И сможет ли она привлечь зрителей в кинотеатры? Об этом — Анастасия Парфенова.

Как вспоминают критики, спектакль «Северный ветер» стал для МХТ имени Чехова чуть ли не самым популярным и продаваемым за весь 2017 год. А вскоре после театральной премьеры Рената Литвинова взялась за экранизацию, сохранив полный контроль над своим произведением.

История разворачивается на просторах северных полей — там, где царит великий матриархат. Могущественный клан долгие годы купался в роскоши, а его представительницы жили в ожидании любви. Но однажды невеста одного из наследников погибает, и сказочные земли погружаются в хаос.

«Северный ветер» — третья картина для Литвиновой-режиссера.

И на предпоказах она уже получила признание критиков: ленту хвалят за символичность и за операторскую работу.

К слову, часть костюмов для фильма сшил креативный директор бренда Balenciaga Демна Гвасалия — его называют одним из главных визионеров современности в мире моды.

Несмотря на фантасмагоричное, сложное повествование «Северного ветра», отсылки к российской реальности будут понятны любому зрителю, отмечает кинокритик Егор Беликов: «С первых же кадров, когда тебе показывают фантазийные солнечные часы, которые дают в Новый год тринадцатый час тем, кто живет в доме по заветам какой-то вечной прабабки, ты понимаешь, что с этого момента начнется что-то такое, чего ранее никогда не видел. Это совершенно точно лучший фильм Литвиновой. Решила спроецировать то, как она видит Россию в принципе, то есть это такой очень-очень-очень отдаленный пересказ сорокинских произведений в духе “Дня опричника”. Но это не полностью политически активное произведение. Умудрилась превратить ее в такую очень-очень грустную сказку».

По мнению критиков, ажиотажем вокруг премьеры «Северный ветер» обязан не только имени создательницы, но и саундтреку.

Песню «Злой человек» написала Земфира и впервые за семь лет выпустила клип. В нем героиня Литвиновой две минуты подряд едет на машине в метель и без остановки курит.

Фанаты ожидают, что вместе с премьерой фильма выйдет и полный альбом Земфиры. Рената Литвинова его уже послушала и написала в своих социальных сетях: «Это гениальный альбом. И я не знаю, напишет ли она что-либо лучшее».

Новая пластинка Земфиры явно будет интересной, а уже вышедший саундтрек лучше любой рекламы привлечет зрителей в кинотеатры, уверен музыкальный критик Илья Легостаев: «Это, конечно, песни, не захватывающие своей историей, своим развитием, а именно создающие настроение. Все это имеет такой достаточно богемно-упаднический вид. Сложно сказать, будет ли продолжена эта тема на альбоме. Если будет, возможно, это будет интересно. Если нет, я уверен, что артистка найдет какие-то другие краски. Все, что касается Земфиры, конечно же, провоцирует некоторое любопытство и некоторые ожидания, потому что давно она не радовала чем-то таким большим. Сам по себе фильм Литвиновой — это штучная работа. Все, кто захочет услышать там новую музыку Земфиры, обязательно туда придут».

Судя по данным «Бюллетеня кинопрокатчика», «Северный ветер» уже стал лидером по предпродажам билетов среди новинок предстоящего уикенда. Он заработал более 1 млн руб. — чуть меньше, чем когда-то собрали предпродажи картины «Нелюбовь» Звягинцева. И хотя частично такой результат можно объяснить sold out на сеансы в рамках показов «Каро.Арт», собеседники “Ъ FM” уверены, что первые выходные станут для фильма Ренаты Литвиновой успешными.

Ульяна Миненкова