Попова: масочный режим нужен, несмотря на стабилизацию ситуации с COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. Однако, поскольку прирост числа заболевших остается выше 10 тыс. человек в сутки, масочный режим, по ее мнению, пока отменять нельзя. Ранее обязательное ношение масок отменили в Удмуртии и Чечне.

«Это много (фиксируемый суточный прирост числа заражений коронавирусом.— “Ъ”). Следовательно, сегодня можно говорить о стабилизации ситуации только при условии неукоснительного соблюдения всех уже обязательных мер,— сказала госпожа Попова в эфире телеканала ''Россия 1'' (цитата по ''Интерфаксу'').— Нужно носить маски. Это требование не отменяется и пока не будет отменено».

Сегодня, 10 февраля, в России впервые с 17 октября выявили менее 15 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки. Выздоровели 22 575 россиян. Число новых заразившихся стабильно снижается в последнее время. С 18 января в стране идет массовая вакцинация против COVID-19. К настоящему времени привились около 2,2 млн человек.

Может ли вакцинация в России стать обязательной — в материале “Ъ” «Не уколяй меня без нужды».