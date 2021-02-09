Захарова прокомментировала заявления об унижении Борреля в России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что депутаты Европарламента унизили верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля после его визита в Москву. Ранее член Европарламента Рихо Террас предложил отправить господина Борреля в отставку, однако глава Европарламента поддержал верховного представителя ЕС.

«Если люди унижают Борреля сами, а выдают это за то, что его якобы унизили в Москве... В чем унижение — совершенно не понятно... Вот нашли еще одного крайнего: теперь у них виноват Боррель. Свой из своих, плоть от плоти, теперь он виноват. До этого, напомню, был виноват Трамп, тоже во всех прегрешениях... Теперь новая охота на ведьм началась»,— сказала госпожа Захарова «России 1» (цитата по «РИА Новости»).

Официальный представитель МИДа сказала, что господин Боррель проводил переговоры в том же формате, в каком проводилась встреча в Москве с главой МИД Швеции Анн Линде. «И вот выходят люди, заряженные одними и теми же словами, по одной методичке работавшие, и начинают нести какую-то несусветную чушь. Для чего они это делают? Понятно, информационная кампания»,— сказала госпожа Захарова.

Вместе с тем глава Европейского совета Шарль Мишель поддержал господина Борреля. «Шарль Мишель заявил о своем доверии верховному представителю Жозепу Боррелю»,— сообщил представитель пресс-службы главы Евросовета.

Жозеп Боррель о визите в Москву — в материале “Ъ” «"Россия все больше отходит от Европы"».