«Киномакс» даст скидку на билеты привившимся от COVID-19

Сеть кинотеатров «Киномакс» расширила список посетителей, которые могут получить льготный билет. Компания включила в него людей, привившихся от коронавируса COVID-19.

«"Киномакс" в поддержку уже существующих мер по обеспечению безопасности здоровья своих гостей вводит специальные льготные цены для посетителей, которые уже прошли вакцинацию от COVID-19 и получили прививочный сертификат, подтверждающий эту процедуру»,— говорится в сообщении сети.

Для получения льготного билета необходимо предъявить в кассах кинотеатров прививочный сертификат и документ, удостоверяющий личность. Стоимость льготных билетов варьируется от 100 до 180 руб. в регионах и от 140 до 230 руб. в Москве и Московской области. Предложение действует в течение всего дня с понедельника по воскресенье и доступно для покупки билетов на все фильмы, за исключением картин первой недели проката.

В России вакцинация от коронавируса началась в середине декабря 2020 года. 18 января 2021 года по поручению президента России Владимира Путина в стране стартовала массовая вакцинация от COVID-19. Сегодня, 9 февраля, Минздрав включил людей старше 60 лет в приоритетную группу вакцинации. К началу февраля в России привились около 1 млн человек (0,7% населения).

Может ли добровольная вакцинация стать обязательной — в материале “Ъ” «Не уколяй меня без нужды».