Число безработных в России с декабря снизилось на 300 тысяч

В России в центрах занятости зарегистрировано менее 2,5 млн безработных, сообщил Минтруд. Это на 300 тыс. меньше, чем в декабре 2020 года.

«Если говорить о количестве безработных, зарегистрированных в центрах занятости, то их число сейчас составляет менее 2,5 млн человек. Это на 300 тыс. человек меньше, чем в декабре прошлого года»,— сообщила пресс-служба Минтруда ТАСС.

Ведомство отметило, что, по данным Росстата, на конец декабря число безработных было на уровне 5,9% (4,4 млн). Чтобы вернуть показатель до уровня 2019 года, нужно трудоустроить 1 млн человек.

Минтруд называет безработных без профессионального образования наиболее уязвимой категорией на рынке труда. На них приходится 60,5% от общего числа зарегистрированных в центрах занятости. В проекте «Демография» предусмотрено переобучение не менее 115 тыс. человек.

По данным аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza, число занятых россиян к концу 2020 года снизилось до 70,77 млн человек — абсолютного минимума с 2011 года. По информации Росстата, в 2020 году уровень безработицы вырос с 4,6% до 5,9%.

Подробнее о безработице — в материале “Ъ” «Региональные рынки труда переболели карантином».