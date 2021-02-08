«100 лет в промышленности» — это проект «Коммерсантъ-Удмуртия», в котором мы рассказываем о предприятиях и целых отраслях экономики республики, которые внесли серьезный вклад в развитие региона за последние десятилетия. Проект приурочен к празднованию 100-летия государственности Удмуртии.
Оружейная столица
Ижевск уверенно удерживает звание оружейной столицы страны и производит современное оборудование для ОПК
Ижевск много лет держит звание оружейной столицы России. И не просто так: начиная с XIX века в столице Удмуртии производится передовое огнестрельное оружие по гособоронзаказу, ижевское оружейное производство сыграло значительную роль в Великой Отечественной войне, а в 1949 году именно в Ижевске был налажен массовый выпуск легендарного автомата Калашникова. О том, как изменилось за последние 100 лет оружейное производство в Удмуртии и чем оно удивляет мировую общественность сегодня, в очередном материале проекта «100 лет в промышленности Удмуртии».
Неудержимая тяга к инновациям
Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» помог раскрыть промышленный потенциал Удмуртии
Промышленный и научный потенциал Удмуртии за столетие ее государственности смог по-настоящему реализоваться созданными в этот период крупными предприятиями. Основанный в 1933 году Ижевский мотозавод (сегодня — АО «Ижевский мотозавод «Аксион - холдинг»), внес весомый вклад в научно-техническое развитие в стране — коллектив освоил новые важные направления производства в интересах обороны страны, космоса и гражданской тематики. Сейчас это крупное многопрофильное предприятие в Удмуртии, выпускающее востребованную продукцию, которая отвечает самым современным требованиям.
На новых скоростях
Ижевский автозавод уже 55 лет выпускает востребованные на рынке модели и занимается модернизацией производства
Становление и бурное развитие отечественного автопрома происходило в 1960-х годах, когда Ижевск стал одной из площадок для развертывания нового автомобильного производства в стране. История начиналась с Москвича 408, запускались новые модели и их модификации. Ижевский автозавод стал одним из крупнейших предприятий Удмуртии. Спустя 55 лет после основания автозавод LADA Ижевск продолжает выпускать популярные модели, проводить модернизацию производства и повышает качество продукции.
Производитель мирового уровня
Чепецкий механический завод в Удмуртии открыл новые уникальные направления в металлургии
Чепецкий механический завод образован на базе патронного завода в Глазове после окончания Великой Отечественной войны. Сегодня АО ЧМЗ — крупный мировой и единственный в России промышленный производитель изделий из циркония, гафния, кальция, тантала и сверхпроводящих материалов. Занимает ведущие позиции в производстве ниобия, титана и сплавов на его основе. Предприятие входит в состав Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом» и является градообразующим для Глазова. О становлении мирового металлургического гиганта читайте в проекте “Ъ-Удмуртия” «100 лет в промышленности», посвященном крупнейшим производствам республики.
Стальная легенда
Завод «Ижсталь» готовится к 260-летнему юбилею и новым вызовам времени
Завод «Ижсталь», входящий в состав российской горнодобывающей и металлургической компании «Мечел», сегодня занимает ведущие позиции среди российских производителей специальных марок стали, сплавов и нержавеющего проката. Потребителями продукции завода являются предприятия автомобильной, авиационной, нефтяной, горнодобывающей промышленностей, оборонного комплекса и многие другие. Завод из года в год ищет новые способы повышения качества выпускаемой стали. За последнюю сотню лет предприятие провело несколько реконструкций производственных мощностей и планирует продолжить модернизацию.