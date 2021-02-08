Ижевск много лет держит звание оружейной столицы России. И не просто так: начиная с XIX века в столице Удмуртии производится передовое огнестрельное оружие по гособоронзаказу, ижевское оружейное производство сыграло значительную роль в Великой Отечественной войне, а в 1949 году именно в Ижевске был налажен массовый выпуск легендарного автомата Калашникова. О том, как изменилось за последние 100 лет оружейное производство в Удмуртии и чем оно удивляет мировую общественность сегодня, в очередном материале проекта «100 лет в промышленности Удмуртии».

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