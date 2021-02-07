Глава МИД Украины ожидает мести России за санкции против телеканалов

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что Россия будет мстить за блокировку украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Он назвал их «телеканалами Медведчука», который приходится кумом президенту России Владимиру Путину и главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь». Телеканалы принадлежат депутату Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа» Тарасу Козаку.

«Безусловно, они этого не забудут, и ответ прилетит... Но я думаю, что мы должны подходить к этому вопросу как зрелое государство. Так или иначе, нам Россия худшее, что могла, уже сделала, незаконно оккупировав наши территории. Теперь мы должны быть готовы к ежедневной борьбе и должны понимать, что, жестко защищая свои интересы, в ответ прилетит. И мы должны быть готовы к этому»,— сказал господин Кулеба в эфире «Радио Свобода». По его словам, власти работают над тем, чтобы быть готовыми ответить на возможные меры, которые примет Россия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против депутата Тараса Козака и против принадлежащих ему телеканалов. Из-за этого вещание каналов было прекращено. США поддержали введение санкций против телеканалов.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «Свободу политотключенным».