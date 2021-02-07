Главные новости к утру 7 февраля

Российское судно «Фортуна» приступило к укладке труб газопровода «Северного потока-2» в территориальных водах Дании. Оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что работы ведутся в соответствии со всеми разрешениями, и пообещал позднее сообщить информацию о строительстве и дальнейших планах.

Бывший глава села Новокули в Дагестане Абакар Капланов был убит сотрудниками Росгвардии в отделении полиции, сообщили СМИ вечером 6 февраля. На месте происшествия ночью собрались сотни родственников и знакомых убитого. Региональное управление Росгвардии сообщило, что рассмотрит обстоятельства происшествия. Силовые структуры официально говорят о трагическом «происшествии, ставшем следствием конфликтной ситуации».

Вакцина от коронавируса AstraZeneca демонстрирует меньшую эффективность в борьбе с COVID-19 средней тяжести, вызванным штаммом коронавируса из ЮАР, сообщает Financial Times. Компания признала результаты исследования, но заявила, что ее разработка так же эффективна против более серьезных случаев, как и другие вакцины. Отметим, что канцлер Австрии Себастьян Курц выразил готовность способствовать производству вакцины из России или Китая и привиться ими сам — но только если вакцины будут зарегистрированы в Европе.

Теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев принесли сборной России победу в финале Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Встречи с итальянской сборной в Мельбурне закончились со счетом 2:0 (6:1, 6:2; 6:4, 6:2).