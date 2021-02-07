Росгвардия изучает обстоятельства после сообщений об убийстве экс-главы села

Начальник управления Росгвардии Магомед Баачилов приехал на место, где после сообщений об убийстве бывшего главы села Новокули Абакара Капланова собрались его знакомые и родственники. Ведомство, сотрудникам которого «РИА Новости» и Telegram-канал Mash приписывали убийство экс-главы села, сообщило, что рассмотрит обстоятельства произошедшего.

«Росгвардия приложит все усилия для полного, всестороннего и объективного рассмотрения всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время на месте происшествия находится Герой России, начальник управления Росгвардии по Республике Дагестан генерал-майор полиции Магомед Баачилов»,— передает «РИА Новости» сообщение регионального управления Росгвардии. Ранее МВД Дагестана сообщил, что на месте присутствуют более 130 сотрудников полиции.

Об убийстве господина Капланова на фоне земельного спора СМИ сообщили в ночь на 7 февраля. Более 400 человек, изначально собравшихся у Советского РОВД Махачкалы, направились в морг, куда было доставлено тело господина Капланова, сообщает местная газета «Черновик».

Власти и силовые структуры Дагестана официально не подтверждали сообщения об убийстве. МВД Дагестана в своем Instagram описывало причину сбора у здания ОВД как «происшествие, ставшее следствием конфликтной ситуации между двумя односельчанами из-за спорного земельного участка, закончившегося трагедией». МВД республики публично перенаправило вопросы о «предшествующем этому происшествии» в следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Дагестану.