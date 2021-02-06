СМИ: бывшего главу поселка в Дагестане убили в отделе полиции

Бывший глава поселка Новокули в Дагестане Абакар Капланов был убит в отделе полиции в Махачкале, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источники и Telegram-канал Mash. Ранее об убийстве экс-главы в отделе полиции сообщали ТАСС и «Интерфакс».

Mash сообщает, что на месте задержан сотрудник Росгвардии, подозреваемый в убийстве. «РИА Новости» утверждают, что у погибшего «была давняя вражда» с росгвардейцами поселка Новокули. Причиной конфликта мог стать земельный спор, отмечают «Интерфакс» и «РИА Новости».

Источник «Интерфакса» утверждает, что бывшего чиновника застрелили в кабинете начальника уголовного розыска в Советском районе города, «РИА Новости» — что его убили в кабинете начальника Советского РОВД. Mash сообщает, что у отдела находится около 200 родственников и знакомых господина Капланова, а также представители полиции и Следственного комитета.