Мьянма одобрила вакцину «Спутник V»

Российская вакцина «Спутник V» прошла ускоренную процедуру регистрации в Мьянме, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Мьянма стала 21-й страной, одобрившей применение российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V"»,— говорится в сообщении в Twitter. О сроках и объемах возможных поставок вакцины в страну РФПИ не уточнил.

Согласно последним данным, эффективность вакцины «Спутник V» составляет 91,6%. Как сообщил РФПИ, интерес к вакцине проявили более 50 стран. В некоторые из стран, с которыми РФПИ заключил соглашения, поставки вакцин уже начались.

О распространении российской вакцины — в материале “Ъ” «"Спутник V" стимулировал появление авторитета».