Россия доставила в Иран первую партию вакцины от коронавируса

Первая партия российской вакцины против коронавируса «Спутник V» была отправлена в Тегеран, передает иранская телерадиокомпания IRIB. На первом этапе страна получит 5 млн доз, говорится в сообщении.

Самолет иранской авиакомпании Mahan Air прибыл сегодня, 4 февраля, в аэропорт имени Имама Хомейни. «Спутник V» стал первой иностранной вакциной, доставленной в Иран.

Вакцина «Спутник V» Центра имени Гамалеи была зарегистрирована в августе 2020 года первой в мире. По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), ее уже зарегистрировали более чем в 15 странах. Заявленная эффективность вакцины — более 90%.

О продвижении российской вакцины — в публикации “Ъ” «"Спутник" вышел на орбиту».