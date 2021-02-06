Суд арестовал подозреваемых по делу о пожаре в Красноярске с четырьмя погибшими

Суд арестовал двух фигурантов дела о пожаре на складе автозапчастей в Красноярске, где погибли четыре человека, сообщили в Следственном комитете России (СКР). Ранее в рамках уголовного дела были задержаны 33-летний директор Антон Гордеев и 39-летний начальник административно-хозяйственного отдела ООО «Автотрейд-КСК» Алексей Андреев. Дело было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Владелец «Автотрейд-КСК», по данным «СПАРК-Интерфакс»,— Павел Пархомов, которому также принадлежит сеть складов автозапчастей «Автотрейд» в регионах России: в Иркутской области, Приморском крае. Ростовской области, Новосибирской области, Москве и др.

«Сегодня судом по ходатайству следствия, задержанным по подозрению в нарушении требований пожарной безопасности, 33-летнему директору и 39-летнему начальнику административно-хозяйственного отдела ООО "Автотрейд-КСК" избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,— говорится в сообщении СКР. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

Пожар на складе произошел 3 февраля утром. На поиски работника предприятия, не успевшего эвакуироваться, в горящее здание вошли пять звеньев пожарной службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Через некоторое время связь с одним из звеньев была утеряна. На месте пожара были найдены тела сотрудника склада и троих спасателей.

Подробнее о ЧП читайте в публикации “Ъ” «В деле о пожаре начались задержания».