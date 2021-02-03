Германия не исключила введение санкций против России из-за приговора Навальному

Представители стран—членов ЕС обсудят возможное введение санкций в отношении России после оглашения приговора оппозиционеру Алексею Навальному, сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Накануне, 2 февраля, политику заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

«В свете приговора будет идти разговор о том, как быть дальше… Мы будем с европейскими партнерами говорить о том, как реагировать на это»,— сказал журналистам господин Зайберт (цитата по «Интерфаксу»). Когда именно может начаться обсуждение вероятных ограничительных мер и кого они могут коснуться, представитель правительства не уточнил.

Ранее решение российского суда в отношении оппозиционера осудили МИД ФРГ, Великобритании и США. Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель призвали немедленно освободить политика и прекратить насилие в отношении протестующих. Госпожа Меркель заявила, что приговор господину Навальному «далек от стандартов правового государства». МИД РФ призвал иностранные государства не вмешиваться во внутренние дела России.

О международной реакции на события в России — в материале “Ъ” «Западные дипломаты вызвались в суд».