Свердловский омбудсмен попросила прокуратуру проверить задержание сотрудницы штаба Навального

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова обратилась в прокуратуру Екатеринбурга с просьбой проверить законность задержания сотрудницы регионального штаба Алексея Навального Виктории Райх. Активистка была задержана 29 января. 30 января Железнодорожный райсуд Екатеринбурга признал ее виновной по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка либо проведения митинга или шествия) и арестовал на десять суток.

Как рассказала "Ъ-Урал" госпожа Мерзлякова, причиной ее письма в прокуратуру стало то, что девушку задерживали люди в штатском, не представившись, а также ее посадили в машину без опознавательных знаков. Татьяна Мерзлякова отметила, что ей поступило несколько жалоб на нарушение закона при задержании девушки. Кроме того, по словам свердловского омбудсмена, в протоколе задержания не было отражено, кто и как задерживал сотрудницу штаба.

«Викторию Райх задерживали сотрудники в гражданском. Они караулили ее у подъезда, силой затащили в машину. Позже на ней были зафиксированы следы насилия, а сотрудники полиции заявили, что при задержании она оказывала сопротивление. Неясно, почему они не могли вызвать ее повесткой. После задержания у нее отобрали телефон, что они не имеют права делать. Три-четыре часа она не могла связаться с адвокатом»,— рассказал "Ъ-Урал" адвокат госпожи Райх Алексей Бушмаков.

По словам господина Бушмакова, причиной ареста стала публикация видео, в котором девушка призывала принять участие в несогласованном шествии в поддержку Алексея Навального 31 января. После суда на активистку составили протокол по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Анастасия Реутова, Илья Смирнов, Екатеринбург