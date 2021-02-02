Франция одобрила вакцину против COVID-19 от AstraZeneca

Верховный орган здравоохранения Франции (HAS) одобрил использование третьей вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca, передает телеканала BFM. Ранее в стране разрешили применять препараты компаний Moderna, а также Pfizer и BioNTech.

На прошлой неделе, 29 января, Еврокомиссия допустила вакцину AstraZeneca до рыночного оборота в Евросоюзе. Во всем ЕС также разрешены вакцины Moderna и Pfizer и BioNThec. Регистрация российской вакцины от коронавируса «Спутник V» обсуждается, поскольку поставки зарубежных вакцин давно затруднены.

По данным Университета Джонса Хопкинса, во Франции с начала пандемии зарегистрированы 3,3 млн заразившихся коронавирусом. Умерли 76,7 тыс. человек с дианостированным COVID-19.

Подробнее — в материале “Ъ” «Европа заждалась поставок вакцины».