На Кубани директора сельского дома культуры осудят за мошенничество

В Калининском районе Краснодарского края директор МБУ «Гривенская централизованная клубная система» (сельский дом культуры) стал фигурантом уголовного дела после прокурорской проверки. Он подозревается в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

В ходе проверки установлено, что подозреваемый фиктивно трудоустроил концертмейстера и с января 2018 года по июль 2020 года вносил недостоверные сведения в табель учета рабочего времени. В результате бюджету Гривенского сельского поселения Калининского района причинен ущерб в размере 482 тыс. руб.

В настоящее время дело направлено в Калининский районный суд. На домовладение и земельный участок подсудимого наложен арест.

Наталья Решетняк