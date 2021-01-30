В Telegram появился канал, собирающий данные о силовиках с акций за Навального

“Ъ” обнаружил в Telegram открытый канал, участники которого публикуют персональную информацию о силовиках, участвующих в задержаниях на акциях за оппозиционера Алексея Навального. Это может угрожать безопасности сотрудников правоохранительных органов и их родственников, считают в Госдуме.

В канале, аудитория которого на момент публикации заметки составляла 8,5 тыс. человек, опубликованы имена силовиков, их фотографии, телефоны, ссылки на страницы в социальных сетях и данные о родственниках. Telegram также использовался для публикации персональных данных протестующих. Эксперты считают, что публикация персональных данных граждан вне зависимости от их профессии незаконна.

Подробнее о раскрытии персональных данных читайте в публикации “Ъ” «Органы распознания».