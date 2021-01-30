В Волгограде координатора штаба Навального арестовали на десять суток

Координатор штаба Алексея Навального в Волгограде Евгений Кочергин арестован на десять суток по делу об административном нарушении. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области. Суд установил, что 25 января господин Кочегин, находясь в специальном приемнике УМВД по Волгограду, совершил предварительную агитацию лиц, подвергнутых административному аресту, к участию в несогласованном митинге.

Дзержинский районный суд Волгограда признал, что координатор штаба господина Навального нарушил ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия). Евгений Кочегин вину не признал.

29 января Тверской райсуд Москвы отправил под домашний арест подозреваемых по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на митинге 23 января в поддержку Алексея Навального. Среди них — брат Алексея Навального Олег, координатор столичного штаба оппозиционера Олег Степанов и юрист ФБК (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Любовь Соболь. Сам господин Навальный находится под арестом.

Подробнее о деле против соратников оппозиционера — в материале “Ъ” «Сидите дома».

Марина Ковалева