За что американцы любят зиму и чем занимаются в интернете европейцы Любопытные сообщения и исследования 25–29 января

Кому — зима, а кому — мать родна

Больше всего американцы зимой любят наслаждаться кружечкой горячего шоколада с маршмеллоу. Согласно проведенному компанией OnePoll опросу среди 2 тыс. жителей США, такой досуг по душе почти каждому второму респонденту (48%). Чуть меньше опрошенных не представляют себе зиму без прогулок во время первого снегопада (47%) и посиделок в тепле после возвращения домой (44%). Идеальная зима для американцев — в материале “Ъ”.

Сетевой Евросоюз

В 2020 году интернет приобрел особое значение для жителей многих стран мира, вынужденных сидеть на карантине. Европейское статистическое агентство подсчитало, сколько жителей Евросоюза пользовались интернетом в прошедшем году и чем они там занимались. По данным ведомства, 87% граждан ЕС от 16 до 74 лет хотя бы раз выходили в интернет за три месяца, предшествующие опросу. Причем доля пользователей варьируется от 70% в Болгарии до 99% в Дании. Самые популярные активности в интернете для жителей разных стран — в материале “Ъ”.

Не до книг

Хотя в самом начале пандемии многие давали себе зарок использовать появившееся на карантине время, чтобы прочитать больше книг, читали они в итоге больше детям. По крайней мере, такова ситуация в Германии. Как показывают данные Биржевого союза немецкой книготорговли по итогам 2020 года, оборот продаж книг для детей и подростков показал рост год к году почти на 5%. Еще одна сфера, в которой также отметился рост,— у книг по естественным наукам, медицине, информатике и технике. Какое падение зафиксировано во всех остальных группах — в материале “Ъ”.

Саундтреки на миллион

Британский онлайн-ритейлер OnBuy провел исследование, выяснив, какие саундтреки к сериалам Netflix самые популярные. Аналитики сервиса провели опрос среди 3,5 тыс. любителей сериалов и по его результатам вычислили приблизительное количество прослушиваний с помощью статистики на сервисе Spotify. Самые популярные саундтреки — в материале “Ъ”.

Лев Кисляк, Артём Косенок, Евгений Федуненко, Ольга Шкуренко