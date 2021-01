Самые популярные саундтреки сериалов Netflix

Британский онлайн-ритейлер OnBuy провел исследование, выяснив, какие саундтреки к сериалам Netflix самые популярные. Аналитики сервиса провели опрос среди 3,5 тыс. любителей сериалов и по его результатам вычислили приблизительное количество прослушиваний с помощью статистики на сервисе Spotify.

Согласно исследованию, песни, использовавшиеся в качестве саундтрека к сериалу «Очень странные дела», послушали в среднем по 87 млн раз каждую. Действие сериала проходит в 1980-х, на протяжении трех сезонов в нем звучат такие хиты, как «Waiting for a Girl Like You» группы Foreigner, «Every Breath You Take» группы The Police, «Should I Stay or Should I Go» от The Clash и другие. Кроме того, композиторы Майкл Стайн и Кайл Диксон из группы Survive при написании оригинальных треков к сериалу использовали звуки синтезаторов в духе артистов 1980-х.

На втором месте — «13 причин почему», в котором певица Селена Гомес участвует в качестве исполнительного продюсера. В среднем песни из сериала прослушали по 60 млн раз каждый. Тройку с 49 млн прослушиваний на трек замыкает сериал «Черное зеркало», в котором используются песни групп The Smiths и Pixies, певицы Аланис Мориссетт и других. Он также является самым старым из находящихся в десятке — первый сезон этого шоу вышел в 2011 году, последний — в 2019-м.

В десятку также входят сериалы «Сексуальное просвещение» (37 млн прослушиваний на трек), «Оранжевый — хит сезона» (34 млн), «Бумажный дом» (29 млн) и другие. Десятку замыкает самый свежий сериал «Ход королевы» про юную гениальную шахматистку, выпущенный в конце 2020 года.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».