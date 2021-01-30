Как падают продажи книг в Германии

Хотя в самом начале пандемии многие давали себе зарок использовать появившееся на карантине время, чтобы прочитать больше книг, читали они в итоге больше детям. По крайней мере, такова ситуация в Германии. Как показывают данные Биржевого союза немецкой книготорговли по итогам 2020 года, оборот продаж книг для детей и подростков показал рост год к году почти на 5%. Еще одна сфера, в которой также отметился рост, хоть и не такой значительный,— у книг по естественным наукам, медицине, информатике и технике (плюс 1%).

Во всех остальных группах, от беллетристики до научно-популярной литературы, зафиксировано падение продаж. Наиболее значительное, предсказуемо, у путеводителей (на 26%), от которых в условиях закрытых границ мало пользы. Продажи карт и глобусов в Германии также сократились, но не столь значительно — на 11%.

По данным союза, различные ограничения, включая несколько волн закрытия книжных магазинов, не могли не сказаться на отрасли. Продажи (и в рознице, и онлайн) в денежном выражении сократились год к году более чем на 2%, а в количественном более чем на 5%. Зато цены на книжную продукцию выросли на 3,2%.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».