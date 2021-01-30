Что делают в интернете жители Евросоюза

В 2020 году интернет приобрел особое значение для жителей многих стран мира, вынужденных сидеть на карантине. Европейское статистическое агентство подсчитало, сколько жителей Евросоюза пользовались интернетом в прошедшем году и чем они там занимались. По данным ведомства, 87% граждан ЕС от 16 до 74 лет хотя бы раз выходили в интернет за три месяца, предшествующие опросу. Причем доля пользователей варьируется от 70% в Болгарии до 99% в Дании. Отмечается, что еще в 2010 году интернетом в Евросоюзе пользовались 67% жителей, а в 2015 году — 78%.

Самыми популярными занятиями в интернете признаны пользование электронной почтой (74% делают это), поиск информации о товарах и услугах (69%), переписки в мессенджерах (68%), чтение новостей (65%), видео- или телефонные звонки (60%). Большинство жителей ЕС также пользовались интернетом для банковских услуг (57%), соцсетей и прослушивания музыки (по 56%), а также поиска медицинской информации (55%).

Самый большой рост за год среди занятий показали видео- и телефонные звонки в интернете — в 2019 году ими пользовались 52% опрошенных, а в начале наблюдений в 2008 году — 17%. Особенно популярны такие звонки на Кипре, где их делали 85% опрошенных. При этом по некоторым другим показателям страна находится на последнем месте в ЕС, таким как продажа товаров и услуг в интернете и мониторинг своих медицинских записей (по 2%).

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».