За что американцы любят зиму

Больше всего американцы зимой любят наслаждаться кружечкой горячего шоколада с маршмеллоу. Согласно проведенному компанией OnePoll опросу среди 2 тыс. жителей США, такой досуг по душе почти каждому второму респонденту (48%). Чуть меньше опрошенных не представляют себе зиму без прогулок во время первого снегопада (47%) и посиделок в тепле после возвращения домой (44%). Кроме того, американцам нравится лепить снеговиков (40%) и отмечать новогодние праздники (38%).

По мнению опрошенных, наиболее комфортная температура зимой — в среднем 39 градусов по Фаренгейту (около +4 °С). Шесть из десяти респондентов согласились с тем, что это время года самое волшебное, а 68% считают, что в их детстве зима проходила более весело. Неудивительно, что 62% родителей, принявших участие в опросе, планируют сделать это время года максимально приятным для своего ребенка. Две трети и сами будут рады снова почувствовать себя как в детстве.

Среди тех респондентов, кто любит пить горячий шоколад, каждый третий сказал, что зимой наслаждается им ежедневно. Почти две трети опрошенных предпочитают традиционные рецепты его приготовления, а 31% нравится экспериментировать с этим напитком. Для 43% жителей США горячий шоколад хорош в любое время года.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».