Башкирский депутат предложил исключать из вузов за призывы выходить на несанкционированные акции

Депутат Курултая Башкирии от партии «Патриоты России», бывший руководитель администрации главы республики Владимир Нагорный разработал законопроект о дополнительных санкциях для организаторов несанкционированных акций протеста. Депутат предлагает внести изменения в закон «Об образовании в Республике Башкортостан». За колледжами и вузами предполагается закрепить право не принимать абитуриентов и исключать студентов, более чем два раза в течение года привлеченных к административной ответственности за организацию несанкционированных митингов, шествий, демонстраций и пикетов.

Законопроект еще не внесен в башкирский парламент. Планируется, что он поступит на обсуждение депутатам в ближайшее время.

Владимир Нагорный пояснил “Ъ”, что разработал законопроект из-за проходящих в стране несанкционированных акций протеста. По его словам, поправки направлены не только на тех, кто непосредственно организовывает митинги, но и на тех, кто «распространяет в соцсетях призывы прийти на несогласованную акцию, тем самым нарушая закон». Такие действия людей, по его словам, также стоит квалифицировать как организацию несанкционированного митинга.

После протестов 23 января были возбуждены дела о применении насилия к представителям власти, хулиганстве, нарушении санитарных норм, перекрытии дорог и повреждении имущества. Соратники господина Навального намерены провести новые акции с требованием освободить политика из-под стражи 31 января.

Об уголовных делах в отношении митингующих читайте в материале “Ъ” «Следствие подсчитало участников акций 23 января».

Дарья Кучеренко, Уфа