29 января, пятница
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Башкирский депутат предложил исключать из вузов за призывы выходить на несанкционированные акции

Депутат Курултая Башкирии от партии «Патриоты России», бывший руководитель администрации главы республики Владимир Нагорный разработал законопроект о дополнительных санкциях для организаторов несанкционированных акций протеста. Депутат предлагает внести изменения в закон «Об образовании в Республике Башкортостан». За колледжами и вузами предполагается закрепить право не принимать абитуриентов и исключать студентов, более чем два раза в течение года привлеченных к административной ответственности за организацию несанкционированных митингов, шествий, демонстраций и пикетов.

Законопроект еще не внесен в башкирский парламент. Планируется, что он поступит на обсуждение депутатам в ближайшее время.

Владимир Нагорный пояснил “Ъ”, что разработал законопроект из-за проходящих в стране несанкционированных акций протеста. По его словам, поправки направлены не только на тех, кто непосредственно организовывает митинги, но и на тех, кто «распространяет в соцсетях призывы прийти на несогласованную акцию, тем самым нарушая закон». Такие действия людей, по его словам, также стоит квалифицировать как организацию несанкционированного митинга.

После протестов 23 января были возбуждены дела о применении насилия к представителям власти, хулиганстве, нарушении санитарных норм, перекрытии дорог и повреждении имущества. Соратники господина Навального намерены провести новые акции с требованием освободить политика из-под стражи 31 января.

Об уголовных делах в отношении митингующих читайте в материале “Ъ” «Следствие подсчитало участников акций 23 января».

Дарья Кучеренко, Уфа


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя