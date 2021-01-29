Суд отклонил иск о незаконности конкурса по выборам мэра Сургута

Сургутский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ) отказал в удовлетворении административного иска депутата гордумы от ЛДПР Евгения Барсова о признании незаконными действий конкурсной комиссии по выборам главы Сургута. Помимо этого суд отменил меры предварительной защиты, которые запрещали гордуме назначать новую дату проведения конкурса.

Напомним, иск к думе Сургута и конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы города господин Барсов подал после того, как ему отказали в допуске ко второму этапу конкурса. По мнению депутата, члены комиссии нарушили порядок проведения процедуры, а именно не пояснили, в какой части заявки были предоставлены неполные сведения и какие документы были оформлены ненадлежащим образом. Евгений Барсов попросил признать незаконным отказ в допуске ко второму этапу конкурса, отменить решение о признании выборов мэра несостоявшимися.

Первоначально иск должны были рассмотреть 3 февраля. Выбрать новую дату конкурса дума планировала 29 января. Однако Сургутский городской суд впервые принял обеспечительные меры, запретив гордуме объявлять новый конкурс по выборам мэра. После этого конкурсная комиссия направила в суд ходатайство об ускорении процесса рассмотрения дела, а гордума попросила о снятии запрета на объявление нового конкурса по выборам мэра. В результате рассмотрение иска было назначено на утро 29 января.

После обеда состоялось заседание думы Сургута, на котором был объявлен новый конкурс по выборам мэра. Подать заявки можно будет с 31 января по 14 февраля, определиться с кандидатами конкурсная комиссия должна 20 февраля, избрать нового главу депутаты планируют на заседании 27 февраля.

О рекордном числе кандидатов в мэры крупнейшего города Югры читайте в материале “Ъ” «66 сургутских комиссаров».

Анастасия Реутова, Екатеринбург