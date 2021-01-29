В Москве задержали муниципального депутата Янкаускаса

Муниципальный депутат Константин Янкаускас задержан в Москве, сообщает «ОВД-Инфо». Это связано с уголовным делом о нарушении санитарных и эпидемиологических норм в связи с коронавирусом, сообщает портал.

Сам Константин Янкаускас написал в Twitter: «Меня задерживают. Не знаю надолго ли».

27 января у оппозиционеров и их сторонников прошла серия обысков. В качестве подозреваемых по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ) были задержаны брат оппозиционера Алексей Навальный, участница группы Pussy Riot Мария Алехина, юрист ФБК (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Любовь Соболь.

МВД ранее сообщило, что уголовное дело было возбуждено после того, как на акцию 23 января в поддержку Алексея Навального пришли люди, имевшие положительный тест на коронавирус. По данным властей Москвы, на акцию пришли 19 человек с COVID-19.