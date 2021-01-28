Защита Навального обжалует в ЕСПЧ и кассации решение о задержании

Адвокаты Алексея Навального обратятся в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и подадут кассационную жалобу на решение Мособлсуда, сообщил один из защитников политика Вадим Кобзев. Ранее сегодня, 28 января, Мособлсуд признал законным задержание оппозиционера до 15 февраля.

«Мы обязательно подадим кассационную жалобу, а также обратимся в ЕСПЧ»,— сказал журналистам господин Кобзев после заседания суда (цитата по ТАСС).

Алексей Навальный был задержан 17 января по прилете из Берлина, где проходил лечение после предполагаемого отравления. 18 января Химкинский суд вынес решение о задержании политика на 30 суток из-за нарушения им условий испытательного срока по делу «Ив Роше». При этом выездное заседание суда проводилось в отделе полиции. Защита считает решение суда незаконным, а выездное заседание необоснованным. Сейчас политик находится в СИЗО «Матросская тишина».

О задержании оппозиционера — в материале “Ъ” «А ФСИН его знает».