В Свердловскую область доставят 2 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона»

27 или 28 января в Свердловскую область должны доставить 2 тыс. доз вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» центра вирусологии «Вектор», рассказала на пресс-конференции исполняющая обязанности заместителя министра здравоохранения региона Екатерина Ютяева.

«Учитывая ограниченное количество вакцины “ЭпиВакКорона”, она будет рекомендоваться лицам, которые имеют тяжелые сопутствующие заболевания, онкологические заболевания. Мы надеемся, что данная вакцина поступит в больших объемах», — отметила госпожа Ютяева.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Свердловской области началась в конце 2020 года. В первую очередь она касалась медиков и педагогов, однако сейчас на прививку может записаться любой желающий старше 18 лет. Всего с начала вакцинации в регионе привились более 14 тыс. человек.

С начала пандемии в Свердловской области COVID-19 подтвердился у 68 662 человек, при этом более 61 тыс. пациентов уже выздоровели, 1 956 свердловчан скончались.