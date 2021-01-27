В Свердловской области не зафиксировано тяжелых осложнений от вакцины от COVID-19

В Свердловской области не было зарегистрировано тяжелых осложнений от вакцины от коронавируса, заявила на пресс-конференции исполняющая обязанности заместителя министра здравоохранения региона Екатерина Ютяева. Она отметила, что все вакцинированные могут вести дневник самоконтроля на портале Госуслуг, и, в случае если у кого-то развиваются тяжелые осложнения, они могут сообщить об этом специалистам для оказания медицинской помощи.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Свердловской области началась в конце 2020 года. В первую очередь она касалась медиков и педагогов, однако сейчас на прививку может записаться любой желающий старше 18 лет. Всего с начала вакцинации в регионе привились более 14 тыс. человек. В конце прошлой недели в Свердловскую область поступила крупная партия вакцины — 40 тыс. доз. Региональные власти планируют, что к марту в область должно поступить не менее 500 тыс. доз вакцины «Спутник V». Также в ближайшие дни в регион поступит 2 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона» центра вирусологии «Вектор».

С начала пандемии в Свердловской области COVID-19 подтвердился у 68 662 человек, при этом более 61 тыс. пациентов уже выздоровели, 1 956 свердловчан скончались.