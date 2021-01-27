Новосибирский облсуд признал законным продление ареста руководителям «Церкви последнего завета»

Апелляционная инстанция Новосибирского областного суд оставила в силе решение Центральной райсуда, который продлил до 15 апреля срок ареста руководителям «Церкви последнего завета» — ее основателю Сергею Торопу, более известному как Виссарион, и двум его ближайшим сподвижникам Вадиму Редькину и Владимиру Ведерникову. Адвокаты арестованных сообщили об этом в своем Telegram-канале, отметив, что будут добиваться смягчения меры пресечения для своих клиентов.
Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова арестовали в конце сентября 2020 года в Курагинском районе Красноярского края, где расположена община Виссариона. Их конвоировали в Новосибирск.
Потерпевшими по делу проходят три десятка бывших адептов религиозной организаций, у двух из них врачи выявили психические расстройства, развившиеся якобы из-за длительного пребывания в общине.
О том, как суд арестовал дома, технику лидеров «Церкви последнего завета», читайте в материале “Ъ-Сибирь” «В "Городе Солнца" описали имущество».