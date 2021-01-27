Новосибирский облсуд признал законным продление ареста руководителям «Церкви последнего завета»

Апелляционная инстанция Новосибирского областного суд оставила в силе решение Центральной райсуда, который продлил до 15 апреля срок ареста руководителям «Церкви последнего завета» — ее основателю Сергею Торопу, более известному как Виссарион, и двум его ближайшим сподвижникам Вадиму Редькину и Владимиру Ведерникову. Адвокаты арестованных сообщили об этом в своем Telegram-канале, отметив, что будут добиваться смягчения меры пресечения для своих клиентов.

Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова арестовали в конце сентября 2020 года в Курагинском районе Красноярского края, где расположена община Виссариона. Их конвоировали в Новосибирск.

В управлении Следственного комитета РФ по Сибирскому федеральному округу им предъявили обвинение в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами (ст. 239 УК РФ), и причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ).

Потерпевшими по делу проходят три десятка бывших адептов религиозной организаций, у двух из них врачи выявили психические расстройства, развившиеся якобы из-за длительного пребывания в общине.

О том, как суд арестовал дома, технику лидеров «Церкви последнего завета», читайте в материале “Ъ-Сибирь” «В "Городе Солнца" описали имущество».

Илья Николаев