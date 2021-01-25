«Челси» уволил Лэмпарда с поста главного тренера

Лондонский футбольный клуб «Челси» сообщил о расторжении контракта с главным тренером Фрэнком Лэмпардом.

«Это было очень сложное решение для клуба, не в последнюю очередь из-за того, что у нас с Фрэнком превосходные отношения, и я его всецело уважаю,— заявил владелец команды Роман Абрамович.— Это очень цельная личность, обладающая непревзойденным отношением к делу. Однако мы считаем, что в сложившихся обстоятельствах будет лучше сменить тренера. От лица всех в клубе, от лица правления и от собственного лица я хотел бы поблагодарить Фрэнка за его работу в качестве главного тренера и пожелать ему большого успеха в будущем. Это одна из культовых фигур для нашего великого клуба, и его статус остаётся прежним. Ему всегда будут очень рады на "Стэмфорд Бридж"».

Лэмпард возглавлял «Челси» с июля 2019 года. В прошлом сезоне команда заняла четвертое место в Английской премьер лиге. В этом сезоне клуб после 19 игр идет девятым, команда проиграла в пяти из восьми последних матчей чемпионата.

Фрэнку Лэмпарду 42 года. Он играл за «Челси» с 2001 по 2014 год. Выиграл с командой три чемпионата Англии и Лигу чемпионов. В 648 матчах за клуб забил 211 голов. Также выступал за «Вест Хэм Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Нью-Йорк Сити».