В Геленджике вернули тепло в пострадавшие от коммунальной аварии дома

В Геленджике устранили последствия коммунальной аварии и восстановили полноценное теплоснабжение в семи домах, жители которых оставались без тепла с конца 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

По словам вице-губернатора Александра Трембицкого, который курировал устранение аварии, сейчас коммунальные службы совместно с администрацией курорта обследуют дома в поисках несанкционированного слива теплоносителя управляющими компаниями и ТСЖ. Кроме того, обследуют сети на предмет утечек.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, авария на тепломагистрали произошла еще в декабре 2020 года. Из-за нее без тепла остались жители многоквартирных домов на улицах Жуковского, Маяковского, Островского, переулков Соснового и Восточного. На тот момент утечка теплоносителя составляет 800 кубометров.

В январе власти Геленджика раскритиковали действия компании «Газпром теплоэнерго Краснодар», ведущей работы по устранению последствий аварии, из-за слишком долгих сроков ликвидации неполадок.

Директор Геленджикского филиала «Газпром теплоэнерго Краснодар» Антон Федотов заявил, что причиной многочисленных прорывов стал износ коммуникаций – труба была введена в эксплуатацию в 1985 году, с тех пор капитального ремонта не проводилось.

15 января сообщалось, что в Геленджике устранили коммунальную аварию, из-за которой жители южной части города сидели без тепла и горячей воды. После вскрытия асфальта и разрытия грунта была обнаружена ржавая труба, которая, предположительно и стала причиной аварии.

21 января в город прибыл губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он пообещал, что подача тепла в дома жителей Геленджика, пострадавших из-за коммунальной аварии, возобновится до конца января

Алексей Белянин