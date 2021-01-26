Около половины претендентов на пост мэра Екатеринбурга подали неполные пакеты документов

Из 44 претендентов на пост главы Екатеринбурга около 20 человек подали неполные пакеты документов. Об этом сообщил председатель конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность мэра, заместитель губернатора Свердловской области — руководитель аппарата главы и правительства региона Валерий Чайников.

По его словам, у части заявившихся не было справки об отсутствии судимости, также вопросы вызвало качество подготовленных документов. «Мы демократичны и считаем, что все должны участвовать. Поэтому решили дать возможность донести до 17:00 29 января недостающие документы»,— отметил господин Чайников.

Проверка документов будет длится до 1 февраля. С начала следующего месяца конкурсная комиссия начнет проводить собеседования с кандидатами. Каждому планируется дать около 15 минут, чтобы предоставить свою программу и ответить на вопросы. Как пояснил Валерий Чайников, из-за большого числа претендентов собеседования будут идти в течение трех дней. По предварительным данным, выбирать нового мэра Екатеринбурга будут 9 февраля на заседании гордумы.

Напомним, должность главы Екатеринбурга стала вакантной после ухода Александра Высокинского, который возглавлял город с сентября 2018 года. Всего заявки на участие в конкурсе подали 44 человек, в том числе исполняющий обязанности мэра Алексей Орлов, который считается главным претендентом на пост, депутат заксобрания Свердловской области, член ЛДПР Михаил Зубарев, глава администрации Ленинского района города Дмитрий Ноженко, советник губернатора Свердловской области Игорь Рубцов. Также среди претендентов есть представители бизнес-сообщества и городские общественники.

Подробнее о том, как отбирали кандидатов на пост главы Екатеринбурга — в материале “Ъ-Урал” «Екатеринбург приступил к процедурам»