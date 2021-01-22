На пост главы Екатеринбурга претендуют 44 человека На конкурс в 2018 году заявилось вдвое меньше кандидатов

В Екатеринбурге завершился прием документов на пост главы города. По данным пресс-службы гордумы, в конкурсную комиссию поступили заявки от 44 претендентов. «Сегодня было подано самое большое количество заявок. В последний день в комиссию поступили документы от 17 кандидатов»,— отметили в пресс-службе. Отметим, на пост мэра в 2018 году претендовали вдвое меньше человек.

Как писал ранее “Ъ-Урал”, заявки на участие в конкурсе подали временно исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Алексей Орлов, который считается главным кандидатом на пост, депутат заксобрания Свердловской области, член ЛДПР Михаил Зубарев, глава администрации Ленинского района города Дмитрий Ноженко, советник губернатора Свердловской области Игорь Рубцов. Также среди претендентов есть бизнесмен Андрей Бычков, предприниматель и общественный помощник свердловского бизнес-омбудсмена Евгений Лоскутов, член партии «Яблоко» Дмитрий Калинин, журналист «Студии-41» Юрий Шумков, представитель общественной организации «Парки и скверы» Анна Балтина, общественные активисты Сергей Тиунов и Александр Куделькин.

Первое заседание конкурсной комиссии состоится 26 января. Определиться с претендентами члены комиссии должны 1 февраля. По предварительным данным, выбирать нового мэра Екатеринбурга будут 9 февраля на заседании гордумы.

Напомним, должность главы Екатеринбурга стала вакантной после ухода Александра Высокинского, который возглавлял город с сентября 2018 года.