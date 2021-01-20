Алексей Орлов заявится на конкурс по выборам мэра Екатеринбурга 21 января

Временно исполняющий полномочия мэра Екатеринбурга Алексей Орлов планирует подать документы на участие в конкурсе по выборам мэра в четверг, 21 января. Об этом он заявил в эфире канала ОТВ.

«Конечно, я буду подавать документы. Планирую сделать это 21-го числа. Пока физически не было времени, чтобы заполнить необходимые анкеты. Главное --подготовить понятный для жителей и бизнеса план мероприятий, которые нужно провести, чтобы город развивался и становился комфортнее для жизни»,— сказал Алексей Орлов.

Напомним, документы для участия в конкурсе на 20 января подали 16 человек. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 января. Сам конкурс состоится 1 февраля. Поста главы Екатеринбурга вакантен после ухода в декабре прошлого года Александра Выскинского, который руководил городом с сентября 2018 года.