Глава Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко подал документы на конкурс по выборам мэра

В конкурсе по отбору кандидатур на должность мэра Екатеринбурга будет участвовать глава Ленинского района города Дмитрий Ноженко. Как сообщили в районной администрации, господин Ноженко уже подал документы.

«Для меня это возможность оценить собственный опыт — свести практики, наработки в единую программу и посмотреть на них под новым углом. Своим участием в конкурсе хочу, в том числе, подчеркнуть важную роль глав районов как ключевого звена общегородского хозяйства и управления»,— пояснил Дмитрий Ноженко на своей странице в Facebook.

По его мнению, особое внимание в Екатеринбурге следует уделять развитию сети образовательных учреждений, благоустройству, внедрению цифровых сервисов и новых технологий. «Все возможности для реализации подобных больших проектов у города уже есть, а достигнуть нужных результатов можно только сплоченной командой единомышленников. Уверен, что накопленные компетенции и знания помогут в решении повседневных проблем горожан»,— подчеркнул господин Ноженко.

Отметим, сегодня последний день для подачи заявок на участие в конкурсе. Сам конкурс состоится 1 февраля. Напомним, должность главы Екатеринбурга стала вакантной после ухода в декабре 2020 года Александра Высокинского, который руководил городом с сентября 2018 года. Временно исполняющий полномочия мэра назначен Алексей Орлов. Он также подал документы на участие в конкурсе по выборам главы города.