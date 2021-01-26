Эксперт Роспотребнадзора считает безопасной вакцинацию для бессимптомных больных

Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора академик РАН Арег Тотолян заявил, что вакцина от коронавируса не нанесет вреда, если человек болеет бессимптомно. Ранее вице-премьер Татьяна Голиковала не рекомендовала делать прививку тем, кто переболел COVID-19.

«Если контакт с вирусом был, но никакой клинической картины при этом нет, то есть вирус не размножается в дыхательных путях, этой ситуации опасаться не нужно»,— сказал господин Тотолян «Известиям». Он рекомендовал воздержаться от вакцинации тем, у кого есть признаки ОРЗ. Также «надо повременить с прививкой» при потере обоняния.

Эксперт сообщил, что у тех, кто переболел коронавирусом, иммунитет ослаблен в течение 1,5–2 месяцев. По его словам, после перенесенного заболевания пациенты жалуются на утомляемость и сонливость. COVID-19 влияет на когнитивные функции и способность справляться с нагрузками. Академик утверждает, что иммунитет, выработанный естественным путем, как правило, более стойкий, чем после вакцины.

Как в разных странах работают над системой подтверждения вакцинации,— в материале “Ъ” «Привитый по паспорту».