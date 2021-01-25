Финский лыжник не планирует подавать заявление в полицию на Большунова

Финский лыжник Йони Мяки не подавал и не планирует подавать в полицию заявление на российского спортсмена Александра Большунова, сообщило издание Ilta Sanomat со ссылкой на заявление Финской лыжной ассоциации. Ранее стало известно, что по факту инцидента на Кубке мира на россиянина подано два заявления в полицию. Имена истцов заявлений были неизвестны.

«Финская лыжная ассоциация разрабатывает дальнейшие действия в связи с ситуацией. Санкции в отношении Александра Большунова не могут быть определены лыжной ассоциацией, но письменный запрос о разъяснении будет направлен в Международную лыжную ассоциацию. Йони Мяки не инициировал уголовное дело и не намерен этого делать»,— цитирует издание заявление ассоциации.

Инцидент произошел во время эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти 24 января. На финишной прямой Большунов в борьбе за серебро попытался ударить палкой Мяки, а потом въехал в него, сбив с ног. Международная федерация лыжного спорта (FIS) лишила сборную России бронзовой медали из-за его «неспортивного поведения». Позднее стало известно, что полиция финского региона Хяме получила два заявления, в которых спортсмен обвиняется в нанесении увечий Мяки, травмировавшему руку.

О последствиях гонки — в материале “Ъ” «Финишем Александра Большунова заинтересовалась полиция».